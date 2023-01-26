Акция протеста азербайджанских экоактивистов и молодых волонтеров на дороге Лачин-Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли» продолжается с энтузиазмом даже ночью.

Участники акции, несмотря на холодную погоду, в настоящее время активны на дороге Лачин-Ханкенди. Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках, протестуя против экологического терроризма, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Мирная акция с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 46 дней.