Народный депутат Украины Владимир Крейденко проверил очередной пропагандистский нарратив о якобы голоде в Карабахе из-за протестов экоактивистов на Лачинской дороге.

Он организовал заказ еды в ресторанах Ханкенди, чтобы продемонстрировать, что никакого голода там и близко нет.

«Мы можем видеть социальный эксперимент, сейчас он распространяется в ютубе, где активисты заказывают еду, и у них все получается, нет никакой гуманитарной катастрофы», – отмечает депутат.

Ложной является и информация о том, что в регионе начали вводить ограничения в работе заведений общественного питания в связи с якобы нехваткой продовольствия и экономией энергии. Крейденко отмечает, что местные заведения общественного питания в городе Ханкенди предлагают широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают без ограничений во времени и количестве посетителей.

Зато настоящую гуманитарную катастрофу, которую устроила сама же Россия, сейчас весь мир может наблюдать на временно оккупированных территориях Украины.

«Мы видим кучу смертей, мы видим гуманитарную катастрофу, разбитые жилые дома, инфраструктуру – все это как раз результат контроля и захода РФ на территорию независимой страны», – отмечает Крейденко.