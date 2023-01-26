26 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в нашей стране Анн Буайон.

Посол вручила верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. Глава государства довел до внимания, что дипломатические отношения между двумя странами за минувший период имеют богатую историю.

Президент Азербайджана выразил надежду на то, что предстоящий период будет более эффективным с точки зрения развития двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами в рамках международных организаций.

Напомнив о визите общенационального лидера Гейдара Алиева во Францию в 1993 году, дипломат сказала, что в период деятельности на посту посла в нашей стране приложит усилия для содействия развитию отношений между Азербайджаном и Францией.

В ходе беседы были также затронуты региональные вопросы. Отметив, что в последнее время Армения выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана, глава государства заявил, что эти утверждения являются абсолютно лживыми и абсурдными. Президент Ильхам Алиев сказал, что обеспечивается перевозка грузов гражданского назначения и гражданских лиц по линии российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста. С 12 декабря по этой дороге в обоих направлениях обеспечен проезд почти 1000 транспортных средств.

Глава государства подчеркнул важность прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и обеспечения постоянного мониторинга этих месторождений нашей страной.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в период ее дипломатической деятельности в Азербайджане.