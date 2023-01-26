87-летняя жительница Великобритании Барбара Болтон умерла от переохлаждения, причиной которого, как пишет The Daily Mail, стало подорожание стоимости отопления. Женщина была госпитализирована 11 декабря с переохлаждением и инфекцией органов грудной клетки, 5 января ее не стало.

В медицинской карте женщины говорится, что болезнь была связана с невозможностью позволить себе включить отопление. Помощник коронера Северного Манчестера Джули Митчелл также подтвердила, что переохлаждение ускорило смерть женщины. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.