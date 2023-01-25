Несмотря на морозную погоду, участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность и в вечерние часы.

Демонстранты требуют положить конец экотеррору на азербайджанской территории. В настоящее время они находятся в прекрасном расположении духа, пишет «Репорт».

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, протестующие скандируют лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да». Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Участники акций не создают каких-либо препятствий движению транспортных средств с гуманитарными грузами.