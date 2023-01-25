В Уджарском районе перевернулась машина «скорой помощи», пострадали пять человек.

Известно, что машина «скорой помощи» центральной больницы Уджара перевернулась после столкновения на мосту трассы Уджар-Гёйчай с автомобилем марки ВАЗ-21011, пишет «Репорт».

В результате пять человек получили ранения: водитель «скорой помощи», житель села Гарабёрк Уджарского района Алибала Агасолтан оглу Рагимов (1968 года рождения), члены одной семьи, находившейся в «Жигулях» — жители села Алпоут Джейхун Мамедмехди оглу Алиев (1988 г.р.), Вугар Тариф оглу Аббасов (1989 г.р.), Мехди Джейхун оглу Алиев (2020 г.р.) и Чичек Джейхун гызы Алиева (2015 г.р.), уточняет «Репорт». По факту ведется расследование.