25 января 2023 года Министерство иностранных дел Азербайджана запустило «Портал заявлений-анкет для получения визы» для иностранцев или лиц без гражданства, намеревающихся посетить Азербайджан. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечено, что посредством указанного электронного информационного ресурса, иностранцы или лица без гражданства, желающие посетить нашу страну, смогут заполнить электронную анкету на получение визы, а затем подтвердить ее и направить на рассмотрение в дипломатические представительства и консульства Азербайджана.

Дополнительную информацию о «Портале заявлений-анкет для получения визы» можно получить на сайте.