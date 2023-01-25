Вызывает удивление и сожаление заявление Фонда народонаселения ООН от 24 января по поводу ситуации вокруг Лачинской дороги, которое носит предвзятый характер, не отражает истину и не связано с мандатом организации.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

Была отмечена неприемлемость заявления по поводу законных протестов азербайджанцев со стороны Фонда ООН, который за 30 лет не сделал никаких заявлений в связи с тем, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана в плачевном положении оказались сотни тысяч азербайджанских семей, которые были были изгнаны из своих домов, годами жили в палаточных городках, брошенных вагонах поездов, лагерях без нормальных условий, были лишены образования, медицинского обслуживания и всех других прав.

«Мирные акции протеста на Лачинской дороге, которая является суверенной территорией Азербайджана, с требованием предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, транспортировку этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, что только в гуманитарных целях, является законным правом азербайджанского народа.

Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, где компактно проживает армянское население, представляет собой угрозу для национальной безопасности Азербайджана, и такой незаконной деятельности необходимо положить конец. В этой связи в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Гарантия безопасности также включает предотвращение неправомерного использования Лачинской дороги» — говорится в заявлении МИД.

Как отмечается в заявлении МИД, протестующие не создают препятствий для передвижения транспорта и жителей по Лачинской дороге, а заявления о том, что протесты вызвали «гуманитарную катастрофу» в регионе, необоснованны.

«С начала протестов более 1000 транспортных средств доставили по дороге предметы первой необходимости, медикаменты для жителей. Правительство Азербайджана также неоднократно заявляло, что готово оперативно удовлетворить все гуманитарные потребности, которые могут возникнуть у местного армянского населения. Подчеркивается, что несмотря на все это, люди, выдающие себя за «лидеров» местных армян, продолжают использовать местное население в качестве щита для продолжения своей незаконной деятельности и препятствуют их свободе передвижения.

В связи с вышеизложенным призываем Фонд народонаселения ООН быть беспристрастным и воздерживаться от действий и заявлений, которые нанесли бы ущерб репутации организации», — подчеркивается в информации.