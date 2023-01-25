Папа Римский Франциск назвал гомосексуализм грехом, но заявил, что не считает нетрадиционные отношения преступлением. Такое заявление он сделал в интервью агентству Associated Press, которое было опубликовано в среду.

«Быть гомосексуалистом — это не преступление. Это не преступление, да, но это грех. Хорошо, но сначала надо провести различие между грехом и преступлением. Также грехом является отсутствие милосердия друг к другу», — отметил понтифик.

Законы, криминализирующие гомосексуальность, Папа Римский назвал несправедливыми. Он призвал Католическую церковь бороться с законами. Как пишет агентство, согласно учению католицизма, к гомосексуалам нужно относиться с уважением, но гомосексуальные акты «по своей сути порочны». Папа Франциск не изменил это положение, но поднимает вопрос нетрадиционных отношений в общении с паствой.