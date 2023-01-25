«Азеркосмос» завершил тендер по закупке конструкций выставочного павильона для организации Международного конгресса астронавтики, который пройдет 2-6 октября этого года в Баку.

Как сообщает АПА-Экономикс, победителем тендера стала германская компания «Losberger De Boer» GMBH.

Компании-победителю по контракту будет выплачено 6 миллионов 178 тысяч 775,6 маната.

Отметим, что на конгрессе «Глобальные вызовы и возможности: дадим космосу шанс» примут участие ведущие организации космической сферы – США (NASA), Франция (CNES), Airbus, Boeing, Японии (JAXA), Турции (TUA) и более 6000 гостей зарубежных стран. Ожидается также участие в конгрессе Джефа Безоса — основателя и главы Amazon и Илона Маска — главы американской компании Space X.