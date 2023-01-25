Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал «большим братом» Венесуэлы.

Об этом заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро на встрече с турецкой делегацией в Каракасе, передает «Анадолу».

«Турецкий народ должен знать, что мы очень любим Эрдогана, потому что он доброжелательный человек и у него большое сердце. Эрдоган всегда поддерживал Венесуэлу в самые трудные годы. Он протянул руку любви и сострадания нашей стране», — сказал Мадуро.

Мадуро заявил, что переговоры с министром торговли Турции Мехметом Мушем были крайне продуктивными. В рамках встречи с турецкой делегацией состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Советом по внешнеэкономическим связям Турции и Международным центром производственных инвестиций Венесуэлы.