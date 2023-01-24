В Гамбии, Узбекистане и Индонезии в результате приема сиропа от кашля скончались более 300 человек, большинство из них — дети в возрасте до пяти лет. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, причина смертельного отравления детей — загрязнение принимаемых ими лекарств диэтиленгликолем и этиленгликолем.

«Эти загрязняющие вещества представляют собой токсичные химические соединения, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах и никогда не должны встречаться в лекарствах», — пояснили в организации.

В связи с растущей статистикой летальных случаев ВОЗ обратилась с призывом бороться с некачественной и фальсифицированной медицинской продукцией. Представители организации требуют ее членов искать и изымать зараженные лекарства, усилить контроль за цепочками поставок лекарств в другие страны и немедленно уведомлять об обнаружении некачественной продукции ВОЗ.