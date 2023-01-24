Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил с предложением создания проекта о становлении тюркских народов.

Как сообщается на сайте информационного ресурса премьер-министра Казахстана, данное предложение он озвучил на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

«Можно создать совместный исторический проект об истоках происхождения и становления тюркских народов. Реализация такого имиджевого проекта позволит привлечь внимание общества к различным вопросам развития культуры, языка и сохранения наследия кочевых народов Евразии», — отметил А.Смаилов.