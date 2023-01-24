Шри-Ланка обратилась за гуманитарной и экономической помощью к странам Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел островного государства Али Сабри, передает ТАСС.
Глава ланкийского МИД провел встречу с генеральным секретарем ОИС Хисейном Брахимом Тахой. «Я призвал страны ОИС к гуманитарной и экономической поддержке [Шри-Ланки]», — написал Сабри в Twitter.
Кроме того, он сообщил, что Шри-Ланка и ОИС «договорились расширять взаимодействие и продолжать сотрудничество на многосторонних форумах».
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, он привел к социально-политической напряженности. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешний долг Шри-Ланки превышает 50 млрд долларов.
ОИС является международной межправительственной организацией, объединяющей в настоящее время 57 мусульманских стран.
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