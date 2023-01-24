Кабинет министров Украины уволил четверых заместителей министра и пятерых глав областных военных администраций (ОВА). Как сообщается в Telegram-канале правительства, решение принято на состоявшемся 24 января заседании Кабмина.

От занимаемых должностей в правительстве освобождены:

Вячеслав Шаповалов, замминистра обороны;

Иван Лукеря, замминистра развития общин и территорий;

Вячеслав Негода, замминистра развития общин и территорий;

Виталий Музыченко, замминистра социальной политики.

Также Кабмин поддержал указы президента страны об увольнении следующих глав ОВА:

Валентин Резниченко, Днепропетровская область;

Александр Старух, Запорожская область;

Алексей Кулеба, Киевская область;

Дмитрий Живицкий, Сумская область;

Ярослав Янушевич, Херсонская область.

На этом же заседании Кабмин назначил на должность заместителя министра экономики Алексея Соболева.

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14:14 В Украине началась череда громких отставок. С поста заместителя Офиса президента Украины ушел Кирилл Тимошенко.

Затем заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ. Свое решение он мотивировал желанием снять угрозы для стабильного обеспечения армии, возникшие из-за «кампании обвинений».

Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Сообщается, что заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря также написал заявление об увольнении.

Ожидается, что громкие отставки продолжатся. Украинские СМИ пишут, что должности могут потерять и несколько министров.

Ранее чистки в исполнительной власти анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.