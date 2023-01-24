Кабинет министров Украины уволил четверых заместителей министра и пятерых глав областных военных администраций (ОВА). Как сообщается в Telegram-канале правительства, решение принято на состоявшемся 24 января заседании Кабмина.
От занимаемых должностей в правительстве освобождены:
- Вячеслав Шаповалов, замминистра обороны;
- Иван Лукеря, замминистра развития общин и территорий;
- Вячеслав Негода, замминистра развития общин и территорий;
- Виталий Музыченко, замминистра социальной политики.
Также Кабмин поддержал указы президента страны об увольнении следующих глав ОВА:
- Валентин Резниченко, Днепропетровская область;
- Александр Старух, Запорожская область;
- Алексей Кулеба, Киевская область;
- Дмитрий Живицкий, Сумская область;
- Ярослав Янушевич, Херсонская область.
На этом же заседании Кабмин назначил на должность заместителя министра экономики Алексея Соболева.
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14:14 В Украине началась череда громких отставок. С поста заместителя Офиса президента Украины ушел Кирилл Тимошенко.
Затем заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ. Свое решение он мотивировал желанием снять угрозы для стабильного обеспечения армии, возникшие из-за «кампании обвинений».
Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.
Сообщается, что заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря также написал заявление об увольнении.
Ожидается, что громкие отставки продолжатся. Украинские СМИ пишут, что должности могут потерять и несколько министров.
Ранее чистки в исполнительной власти анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
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