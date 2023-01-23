Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подвёл итоги международного экономического форума в Давосе, который проходил с 16 по 20 января. Предпринимателю для этого потребовался лишь один смайл.
«Это можно резюмировать одним смайликом», — написал он в своём «Твиттере» и добавил к посту эмодзи со спящим человеком.
Таким образом один из самых богатых людей планеты отреагировал на публикацию одного из участников форума, который перечислил все, по его мнению, ключевые события мероприятия.
Добавить комментарий