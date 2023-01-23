В Службе миграции и гражданства МВД Армении инициировано уголовное производство по факту хулиганства со стороны граждан Турции армянского происхождения. Об этом сообщил пресс-секретарь Следкома Гор Абрамян. Он отметил, что по факту инцидента ведется предварительное следствие.

Как ранее писал aravot.am, главный специалист Службы миграции и гражданства сообщил, что граждане Турции армянского происхождения Суме Камер Нурхан, Суме Эбруи и Суме Талин зашли в Службу миграции и гражданства, кричали, разбрасывали бумаги и вещи, проявляли неуважение к гражданам и сотрудникам. В результате был нарушен порядок и нормальная работа Службы.