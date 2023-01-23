Власти Польши намерены формально предложить Германии дать согласие на поставку Украине танков Leopard, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы попросим согласия, но это вопрос второго плана. Даже если мы в итоге не получим согласия, то и так в рамках малой коалиции, если там не будет Германии, передадим наши танки вместе с другими Украине», — сказал он. «Для нас главное на данный момент условие — сформировать по меньшей мере малую коалицию», — указал глава польского правительства.

Он прокомментировал слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

По оценке Моравецкого, это высказывание «дает проблеск надежды на то, что Германия не только не будет блокировать, но, может, передаст наконец тяжелое вооружение Украине».