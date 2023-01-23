Обнародован прогноз погоды на 24 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-4° тепла, днем — 8-11 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем — 8-12° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, днем — 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.