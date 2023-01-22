В Бинагадинском районе Баку мужчина нанес ножевые ранения своей жене и покончил жизнь самоубийством, сообщает Report.

После того как в ведомство поступила соответствующая информация, сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, где был произведен осмотр тела с участием криминалиста, осуществлены другие необходимые действия.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что житель района Атеш Джуваров, 1987 года рождения, во время ссоры со своей женой Парваной Исмаиловой, 1983 года рождения, нанес последней колюще-режущим орудием ранения, после чего этим же предметом нанес себе несовместимые с жизнью ранения.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на убийство) и 125 (доведение до самоубийства).

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.