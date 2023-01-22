Мигранты из Средней Азии с российскими паспортами жалуются, что в последние недели из-за мобилизации их перестали выпускать из России, сообщает радио «Свобода».

Одному из них, уроженцу Киргизии, сказали, что он внесен в мобилизационный список, и не имеет права выезжать за границу до 12 февраля.

Другому, выходцу из Таджикистана, отказ объяснили тем, что российские граждане призывного возраста пока не могут покидать страну. Многие мигранты решили вернуться домой из-за опасений, что их отправят воевать в Украину.