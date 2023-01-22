Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину и посетил город Бучу под Киевом.

Об этом в воскресенье сообщило украинское издание Klymenko Time.

В частности, в Telegram-канале издания опубликованы фотографии, на которых Джонсон запечатлен на фоне разрушенных зданий.

На этой неделе газета The Guardian сообщала, что Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с ее президентом Владимиром Зеленским. По мнению газеты, визит Джонсона в Киев грозит подорвать авторитет Риши Сунака, который в настоящее время возглавляет британское правительство и правящую Консервативную партию.