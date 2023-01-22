В рамках проекта «Укрепление потенциала по управлению качеством воздуха в Центральной Азии», Кыргызстан и Казахстан расширяют сотрудничество по борьбе с загрязнением воздуха.

Об этом сообщили в MoveGreen — экологической организации в Кыргызстане.

MoveGreen, вовлеченная в устойчивое развитие Кыргызстана, в партнерстве с Ассоциацией практикующих экологов Казахстана и AirKaz предпринимают шаги над улучшением качества воздуха в Кыргызстане и Казахстане.

«При поддержке наших партнеров из Казахстана MoveGreen работает над улучшением регулирующих механизмов мониторинга качества воздуха в Казахстане и Кыргызстане. Эксперты Ассоциации практикующих экологов Казахстана разработали ряд рекомендаций по улучшению системы мониторинга качества воздуха в Казахстане и Кыргызстане. Рекомендации для Казахстана были представлены в 2022 году на круглом столе перед основными релевантными органами. Обсуждение и презентация рекомендаций для Кыргызстана запланированы на 2023 год», — сообщили в MoveGreen.

Как отметили в организации, в результате оценки текущей системы мониторинга воздуха в Кыргызстане и Казахстане, было выявлено, что стандарты качества воздуха не соответствуют стандартам стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), также занижены по сравнению с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.

«Для проведения гражданского мониторинга качества воздуха в рамках данного проекта в основном MoveGreen работает с датчиками AirKaz, которые разработаны и выпускаются в Казахстане. Эти датчики получили сертификацию в Казахстане и Кыргызстане, проходят необходимую техническую поверку, кроме того данные датчиков AirKaz интегрированы в систему сбора данных Казгидромета», — сказали в MoveGreen.