Обнародован прогноз погоды на 23 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но ночью и утром местами возможны осадки. В горных районах возможен снег. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.