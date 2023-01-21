«Армения заминировала тысячи кв. км в период оккупации, в настоящее время также сохраняется минная угроза, лишь за период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин».

С данным заявлением выступил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде 20 января 2023 года, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью информационному агентству «Арменпресс».

«Отрицание в ходе интервью того, что мины, произведенные Арменией в 2021 году, были провезены по Лачинской дороге и установлены на наших территориях и доводы о том, что они якобы были вывезены с территории Армении Азербайджаном и завезены в нашу страну, не вписываются в элементарные военные знания и логику.

Азербайджанская сторона показала территории, где установлены мины армянского производства 2021 г. и большое количество таких образцов, командующему временно дислоцированными в Азербайджане российскими миротворческими силами, руководителям турецкого и российского контингентов Совместного турецко-российского мониторингового центра, а также военным атташе и журналистам иностранных государств, аккредитованным в Азербайджане. Эти мины были осмотрены военнослужащими и экспертами. Эти факты невозможно отрицать. Известно, что заявления о том, что Армения не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, и утверждения об этом в отчетах Армении на соответствующих международных площадках – лишь ложь. Например, постоянное представительство Армении при ОБСЕ еще 5 октября 2022 года во время выступления на форуме сотрудничества ОБСЕ по безопасности заявило, что в Армении не производятся мины. А теперь министр иностранных дел Армении подтверждает не только то, что в Армении в 2021 году производились мины, но и то, что указанные мины, обнаруженные на территориях Азербайджана, были армянского производства, несмотря на предыдущие опровержения. Наряду с упомянутым, заявления армянской стороны в интервью о том, что она устанавливает мины только на территории Республики Армения, являются лицемерными», — отметил А.Гаджизаде.