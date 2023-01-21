МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО, которые вошли в текст меморандума, подписанного на последнем саммите североатлантического альянса в Мадриде.

«Мы самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана, в центре Стокгольма, столицы Швеции, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на нашу священную книгу, священный Коран. Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Турции подчеркивает, что «заявление о приверженности обязательствам трехстороннего меморандума и выполнение этих обязательств — две разные вещи».

«Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму» — говорится в заявлении.