В центре Мадрида собралось более 30 тысяч человек на антиправительственной акции протеста.

Выступающие против премьера Педро Санчеса пришли к городской мэрии с испанскими флагами и начали скандировать лозунги, призывающие его покинуть должность. К митингу даже присоединились некоторые местные оппозиционные политики.

Как заявляют организаторы, сейчас страна переживает «серьёзную ситуацию», поэтому для жителей было так важно выйти на протест «в защиту конституции» и «единой и процветающей Испании», в которой проживают «свободные и равноправные» люди.