Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению в НАТО противоречат конституции и воли молдавских граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя интервью Санду газете Politico.

«Майя Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО — вопреки прописанному в конституции нейтралитету и воле молдавского народа, выступающего категорически против присоединения к этой военной структуре», — пишет Додон.

Заявления Санду «демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы», считает политик.

По его словам, результаты опросов общественного мнения в стране говорят о том, что молдаване хотят сохранения нейтралитета и мира, и «никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России».