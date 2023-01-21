Президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в какой-то крупный военный альянс. Название альянса она не упомянула, но сказала это в ответ о перспективах присоединения ее страны к НАТО.
«Сейчас идёт серьёзная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса», – следует из заявления главы государства.
Согласно её позиции, при условии, если настанет момент, когда население Молдовы признает необходимость отойти от нейтрального статуса, то это будет происходить посредством демократического процесса.
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