Италия сейчас занимается изучением возможности передачи системы ПВО Samp/T Словакии, чтобы потом страна направила комплекс Patriot Украине. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

В материале СМИ, посвященном встрече контактной группы по поддержке Украины стран Североатлантического альянса и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии обратили внимание на роль Словакии.

«На изучении находится операция», — добавили в газете.

Италия, вероятно, будет поставлять в Словакию батарею Samp-T, разработанную совместно с французами.

Предполагается, что словацкие власти передадут американский комплекс Patriot на территорию Германии, где обучение по его применению пройдут украинские военные. Затем Patriot хотят направить на Украину.