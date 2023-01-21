«Агентство социальных услуг обратилось к гражданам в преддверии онлайн-продажи квартир при организации министерства труда и социальной защиты населения», сообщил пресс-секретарь агентства Мурад Хашимов, в последние дни появилось немало объявлений, в которых риелторы предлагают свои посреднические услуги при покупке квартир, выставляемых на продажу министерством в интернете.

В Агентстве призвали граждан не верить подобного рода объявлениям, которые призваны ввести людей в заблуждение: «Посредники преследуют цель получения прибыли путем обмана людей. Продажа квартир будет осуществляться в режиме онлайн через интернет-портал ms.sosial.gov.az, поэтому в каком-либо посреднике необходимости нет. Каждый желающий может без труда зайти на портал и подробно ознакомиться с выставленными на продажу квартирами. Забронировать квартиру они смогут в день начала продажа квартир. На портале опубликована видеоинструкция, в которой изложена вся подробная информация о процессе продажи квартир».

23 января 2023 года в 10:00 министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) начнет онлайн-продажу квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах.