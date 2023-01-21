Индия работает над созданием собственной мобильной операционной системы под названием IndOS. Ожидается, что она составит конкуренцию решениям от Apple и Google, сообщает издание Business Standard.

По данным источника, за разработку IndOS отвечают индийское правительство, стартапы и ученые.

«Индия является одним из крупнейших в мире рынков мобильных устройств. Наша цель — создать безопасную индийскую мобильную операционную систему, которая также могла бы обеспечить выбор и конкуренцию на индийском рынке», — заявил неназванный индийский чиновник.

Отмечается, что в настоящее время на долю Android приходится более 97% индийских пользователей.

Информации о сроках реализации проекта пока нет. Также неизвестно, устройства какого производителя будут поставляться с предустановленной IndOS.