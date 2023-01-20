Европа не является стороной конфликта в Украине, несмотря на оказание Киеву военной поддержки, однако она должна продолжать вооружать Киев. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде.

«ЕС не участвует в войне в Украине. Мы не являемся [ее] стороной, мы не хотим быть ею», — сказал он.

Дипломат сказал также, что «сейчас самое время продолжать вооружать Украину». «Россия — великая страна, великая нация, которая привыкла бороться до конца», — сказал он и напомнил, как Россия противостояла Наполеону и Адольфу Гитлеру. По словам Борреля, у Москвы до сих пор есть «огромные силы и возможности продолжать» боевые действия.

Именно поэтому Западу нельзя прекращать поддерживать Украину, считает Боррель. Он подчеркнул, что после окончания конфликта победа не должна быть за Россией, иначе Украина, по его словам, превратится в марионеточное государство.

«Украину необходимо снабдить необходимым оружием не только для того, чтобы дать отпор, как они это делают, но и для того, чтобы вернуть земли», — добавил Боррель (цитата по The Оbjective). В связи с этим он отметил, что Киеву нужно дать «тяжелое вооружение, боевые танки», о которых он просит.