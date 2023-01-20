Спецпредставитель Генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина на этой неделе побывал на Южном Кавказе. Он посетил Армению и Азербайджан. Данная информация приводится в сообщении НАТО.

Согласно заявлению Альянса, этот визит является неотъемлемой частью регулярных политических консультаций с партнерами.

«В Азербайджане он встретился с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым (19 января — ИФ) и другими официальными лицами. Коломина обсудил сотрудничество НАТО с Арменией и Азербайджаном, а также вклад обоих партнеров в евроатлантическую безопасность», — говорится в заявлении.

В НАТО добавили, что Коломина также обменялся мнениями по вопросам региональной безопасности. Он подчеркнул важность возобновления переговоров (между Азербайджаном и Арменией) и работы над нормализацией отношений двух государств, приветствовав также роль Европейского союза в поддержке региональной стабильности.