Украина вместе с США сейчас разрабатывает план по ведению войны, которую Россия начала на украинской территории.

Об этом говорится в заявлении главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США рассказал, что украинская армия успешно отразила российское наступление на направлении Киева, Харькова и Херсона.

«Посмотрим, что произойдет, мы поставляем оборудование и готовим персонал. Украина разрабатывает планы. Военное руководство Украины обсуждало эти планы со мной. Сейчас эти планы разрабатываются. Посмотрим, как это завершится», – рассказал Милли.