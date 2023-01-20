Британская разведка узнала, что Пригожин официально зарегистрировал «ЧВК Центр Вагнера» в России.

В России официально зарегистрировали «ЧВК Центр Вагнера» в качестве юридического лица. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Поданным британской разведки, новое юрлицо было зарегистрировано 27 декабря 2022 года. В качестве основного вида деятельности указан «консалтинг в области управления». Военная деятельность никак в документах не упоминается.

В британской разведке пока не знают, как будет использоваться зарегистрированный «ЧВК Центр Вагнера» для взаимодействия с боевыми подразделениями «Группы Вагнера». Отмечается, что российские законы запрещают деятельность частных военных компаний, что делает «Группу Вагнера» незаконной априори.

По данным британской разведки, в настоящее время на фронте в Украине насчитывается около 50 тысяч боевиков-«вагнеровцев», которые финансируются в том числе за счет коррупции на государственных контрактах, получаемых бизнес-структурами Евгения Пригожина.

«Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию», – полагают британцы.

Как утверждает сам Пригожин, свою частную армию, впоследствии известную как «ЧВК Вагнера», он создал в мае 2014 года для участия в войне против Украины. Первоначально в нее вербовали преимущественно бывших военных и правоохранителей.

В 2022 году Пригожин начал вербовать заключенных из российских тюрем, чтобы существенно увеличить численность своей частной армии. Он лично ездил по колониям и рекламировал службу в его так называемой «ЧВК».

На фронте «Группа Вагнера» стала известна в первую очередь из-за чрезвычайно высоких потерь, вызванных полным пренебрежением к жизням личного состава со стороны командования.