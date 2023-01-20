19 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Хукстрой.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили региональные вопросы, в том числе переговорный процесс по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, а также текущую ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания противоположной стороны, что причинами законного протеста азербайджанских граждан являются разграбление природных ресурсов Азербайджана, нецелевое использование Лачинской дороги, которая предназначена только для гуманитарных целей, незаконная экономическая и военная деятельность и возникшие минные угрозы, в результате которых 282 азербайджанца стали жертвами разрыва мин.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что претензии о «закрытии» дороги на фоне того, что с начала протестов около 800 автомобилей, в том числе колонны российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста (МККК), а также армянские машины скорой медицинской помощи беспрепятственно проехали по дороге, не имеют никаких оснований.

Как сторона, первая представившая текст мирного соглашения, азербайджанская сторона готова продолжить переговоры с Арменией в этом направлении в ближайшее время.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.