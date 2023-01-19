Заявление, с которым выступила 19 января министр иностранных дел Исландии, председатель Комитета министров Совета Европы Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир (Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir), относительно ситуации вокруг Лачинской дороги, не отражающее реалий на местах, вызывает сожаление.

Непонятно такое отношение к мирным акциям протеста на Лачинской дороге, требующим предотвратить незаконную эксплуатацию азербайджанских месторождений полезных ископаемых, их незаконную транспортировку в Армению и пресечь случаи нецелевого использования Лачинской дороги, которая предназначена только для гуманитарных целей. Протесты против незаконной экономической и военной деятельности на территории Азербайджана являются законным правом граждан Азербайджана и к ним следует относиться с уважением. Подобные заявления не способствуют миру и спокойствию в регионе, напротив, ведут к росту напряженности.

Об этом отмечается в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана касательно заявления председателя Комитета министров Совета Европы в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги.

В комментарии отмечено, что, как упоминалось в предыдущих заявлениях Министерства иностранных дел, утверждения о якобы «закрытии» Лачинской дороги, «гуманитарной катастрофе» в регионе необоснованны. Тот факт, что за истекший период около 800 транспортных средств конвоев российского миротворческого контингента, Международного Комитета Красного Креста (МККК), в том числе армянские автомобили неотложной медицинской помощи беспрепятственно проехали по дороге, еще раз свидетельствует о том, что дорога не закрыта. Также отсутствуют препоны для поставок товаров для местных жителей или оказания необходимых медицинских услуг. Кроме того, как мы неоднократно заявляли, правительство Азербайджана готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми может столкнуться армянское население. Имеются также неопровержимые факты о попытках лиц, выдающих себя за представителей жителей Армении, искусственно создать гуманитарный кризис, препятствуя армянским жителям в использовании дороги.

Вызывает вопрос то, что председатель Комитета министров Совета Европы до сегодняшнего дня не выразила свое отношение к плачевному гуманитарному положению сотен тысяч азербайджанцев, вынужденных покинуть свои дома, к военным преступлениям Армении, явно нарушающим международное гуманитарное право, к минным угрозам, в результате которых 282 азербайджанца после Отечественной войны стали жертвами мин, злоупотреблению Лачинской дорогой, вследствие чего на наших территориях продолжают устанавливаться мины, произведенные в Армении в 2021 году, и другой незаконной деятельности.

Это еще раз свидетельствует о двойных стандартах и избирательном подходе. Мы призываем председателя Комитета министров Совета Европы быть беспристрастной, воздерживаться от действий и заявлений, которые нанесли бы ущерб миру и спокойствию в регионе.