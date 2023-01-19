Каждый новый инфраструктурный проект вносит вклад в развитие Турции, приближая страну к заявленным целям. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг к участникам церемонии открытия автомобильного тоннеля «Бадал» в провинции Амасья.

Глава государства напомнил, что 921-метровый тоннель, состоящий из двух секций, призван облегчить транспортное сообщение на севере Анатолии.

По его словам, благодаря комплексным шагам правительства, каждая из 81 провинции Турции, в том числе Амасья, сегодня являются экспортерами продукции. Усилия и инвестиции последних двадцати лет приносят конкретные плоды, констатировал глава государства.

Он подчеркнул при этом, что успехи не должны ограничиваться отдельными отраслями и направлениями. Достижения должны охватывать все сферы: от науки до технологий и исследований, пояснил Эрдоган.

Президент выразил уверенность в том, что 2023-й год, когда в Турции широко отмечается столетие Республики, станет периодом новых надежд и новых целей. «Новое столетие Республики ознаменуется процветанием Турции​​​​​​​. Промежуточные итоги заявленного курса, будут оценены в 2053 и 2071 гг», — сказал политик.