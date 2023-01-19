Решение о передаче танков имеет решающее значение для Украины из-за вероятности повторного наступления России. Польша может передать Leopard украинским воинам, не дождавшись решения Германии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polsat.

«Это решение имеет решающее значение для Украины. Вероятно, в феврале, согласно различным экспертным отчетам и анализам, Путин готовится к новому наступлению. К тому времени украинцы должны перевооружиться и пополнить свои ресурсы там, где танки или БМП были выведены с вооружения. Вот почему так важно, чтобы мы вместе с западноевропейскими странами доукомплектовали современные танковые бригады», — пояснил Моравецкий.

Премьер добавил, что Польша предложила Украине 14 танков. В то же время Варшава должна иметь гарантию того, что другие также будут удовлетворять потребности Киева. Среди этих всех стран наименее проактивной пока является Германия.

«Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы канцлер и Германия как можно быстрее ответили на наше предложение», — заверил премьер.

Моравецкий добавил, что Польша с Германией договорились передать танки вместе, однако этот вопрос является «второстепенным».

«Или мы получим это согласие, или сделаем все правильно сами. Здесь самое важное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно быстрее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине, а значит и безопасность всей Европы», — заявил Моравецкий.