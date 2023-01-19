Улицу имени бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева перенесут в Астане, она будет находиться в районе Ботанического сада, передает Tengrinews.kz.
Перенос названия улицы утвердили депутаты столичного маслихата.
Часть улицы Сауран — от Ботанического сада до ТРЦ Mega Silk Way — переименуют в улицу Гейдара Алиева.
Сейчас же улица Гейдара Алиева располагается на правом берегу Астаны.
Во время своего визита в Азербайджан в 2022 году Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Астане перенесут название улицы Гейдара Алиева на более подходящий объект.
На встрече с Ильхамом Алиевым позже Токаев сообщил, что более достойное место для улицы Гейдара Алиева было найдено.
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