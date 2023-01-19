Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял находящегося с визитом в Ереване спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу Хавьера Коломину.

Информацию об этом распространил офис премьер-министра Армении.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между Арменией и НАТО, процессы на Южном Кавказе.

Спецпредставитель генсека НАТО Коломина заявил, что альянс заинтересован в восстановлении мира и стабильности в регионе, и поддерживает усилия международных партнеров в данном направлении.