17 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network). Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предлагаем вашему вниманию данное интервью.

Корреспондент: Какая встреча, господин президент, так приятно снова видеть Вас в Давосе.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, я очень рад снова видеть вас. Помню нашу последнюю встречу здесь. Благодарю вас за эту возможность.

Корреспондент: Дружба между Азербайджаном и Китаем, между Вами, господин президент, и китайским народом очень ценна для нас.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы правы. У нас очень дружественные отношения. Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями. У меня была возможность много раз встречаться с председателем Си Цзиньпином. Последний раз мы встречались несколько месяцев назад. Это была прекрасная встреча.

Корреспондент: Это был Ваш день рождения. Мы тогда поздравили Вас с этим днем.

Президент Ильхам Алиев: Мы встречались еще и до этого, осенью прошлого года, на одном из международных мероприятий и провели очень плодотворные обсуждения нашего будущего сотрудничества. А во время встречи с председателем Си в Пекине, во время саммита, посвященного проекту «Один пояс — один путь», он назвал меня большим другом Китая. Это было большой честью для меня.

Корреспондент: Господин президент, большое спасибо, что поделились с нами этой информацией. Говоря о Китае и Азербайджане, мы же не только проводим обсуждения, но и действуем, что очень ценно. Я бы даже сказала, вызывает восхищение. Как вы оцениваете уровень взаимодействия наших стран, как объединяющего фактора между Китаем и Азербайджаном в долгосрочной перспективе и на устойчивой основе?

Президент Ильхам Алиев: Итак, мы создали очень прочную платформу для нашего сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья. Мы хорошо сотрудничаем в рамках международных институтов. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые проблемы и новые возможности. Мы очень надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний. Некоторые из них активны в различных областях. Мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора. Мы уже выполнили свою часть домашней работы в Азербайджане. Нами созданы все необходимые сегменты транспортной инфраструктуры. Помимо этого, мы рассчитываем на сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Так что у нас действительно очень разносторонние отношения.

Корреспондент: Насколько я понимаю, сейчас ведется очень много обсуждений и предпринимаются конкретные меры по инвестициям в инфраструктуру, энергетику и строительство. Например, со стороны китайских компаний в Азербайджан. Какую политику проводит ваша страна в отношении китайских и других инвесторов, приходящих в вашу страну?

Президент Ильхам Алиев: В целом, инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. Обеспечена должная защита как иностранных, так и местных инвестиций. Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазовый сектор Азербайджана. Это было естественно, и мы это понимаем. Но сейчас для нас настало время больше думать о диверсификации. Скорее, не думать, а действовать. Поэтому инвестиции в неэнергетический сектор, в инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в частности, в возобновляемые источники энергии, являются одним из наших приоритетов. Сейчас мы находимся на заключительном этапе создания свободной экономической зоны в районе Алят недалеко от Баку. Мы надеемся, что китайские компании обратят внимание на эти возможности. Конечно же, наше географическое расположение между Востоком и Западом, непосредственно на традиционном маршруте Шелкового пути создает для нас много возможностей. Нам просто нужно правильно спланировать и выстроить нашу политику, а также создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций. Но, естественно, мы не можем заставить инвесторов прийти в Азербайджан. Мы можем только продемонстрировать, что…

Корреспондент: … продемонстрировать своей работой и политикой. Я также хочу поговорить об инициативе «Один пояс — один путь», десятилетие которой мы отмечаем в этом году. Азербайджан играет очень конструктивную роль в инициативе «Шелковый путь», который теперь называется «Один пояс -один путь». Как Вы оцениваете достижения и уровень координации сотрудничества с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь»? Как мы оба представляем наше будущее? Ведь мир меняется так быстро. Какой стратегический путь развития Вы выбрали для себя?

Президент Ильхам Алиев: В первую очередь, инициатива «Один пояс — один путь» была своевременной и очень мудрой инициативой. Сегодня она охватывает и покрывает большую географию. Азербайджан с первых же дней активно присоединился к этой инициативе. Так, мы начали инвестировать в создание инфраструктуры, которой тогда еще не было. За эти годы, именно за последние 10 лет, мы построили один из самых крупных, наверное, крупнейший торговый морской порт на Каспийском море с пропускной способностью 15 млн тонн грузов. Мы будем расширять его до 25 млн тонн. Мы строим судостроительную верфь, чтобы иметь возможность производить суда для транспортировки грузов через Каспий. Мы вложили значительные средства в железнодорожную инфраструктуру, причем не только в Азербайджане, но и в соседних государствах. Сейчас мы выделяем дополнительные инвестиции для расширения пропускной способности этой железной дороги от Баку в западном направлении. Кроме того, нам удалось реализовать и все другие проекты, такие как строительство автомагистралей и аэропортов. Таким образом, Азербайджан, будучи страной, не имеющей открытого выхода в Мировой океан, превратился в международный логистический и транспортный центр. Благодаря инициативе «Один пояс — один путь» также активизировалась транспортировка по различным маршрутам, в частности, по маршруту Север-Юг. А сегодня мы уже обсуждаем реализацию маршрута Север-Запад. Это действительно глобальный и успешно продвигаемый проект, демонстрирующий свои преимущества всем странам, находящимся вдоль этого маршрута. Конечно, все зависит от стратегии стран и их отношения к транспортным проектам. Для нас это был один из основных факторов диверсификации нашей экономики и снижения зависимости от нефтегазовых доходов. В качестве примера могу вам сказать, в прошлом году транзит через Азербайджан увеличился на 75%. И это благодаря не только инфраструктуре, но и правильному управлению. И принятые меры позволяют ускорить процесс перевозки грузов, устранить бюрократические препятствия и сделать процесс более привлекательным физически. Другим важным моментом является также тарифная политика, так как здесь требуется объединение усилий многих стран. При наличии согласованной тарифной политики ни одна страна не сможет искусственно увеличить свою прибыль. Мы должны научиться видеть общую выгоду. Чем больше грузов пересекает нашу территорию, тем больше выгоды мы получаем, тем больше рабочих мест мы создаем. Я знаю, что Китай инициировал и уже начал реализацию нового проекта — строительство железнодорожной дороги Китай- Кыргызстан- Узбекистан. Этот маршрут также направлен к нашему пункту назначения — к Каспийскому морю. Это очень важный дополнительный маршрут поставок. У Среднего коридора светлое будущее.

Корреспондент: Средний коридор играет решающую роль в этом отношении. Как Вы знаете, в рамках инициативы «Один пояс — один путь» была проведена масштабная работа по обновлению и модернизации проекта с целью сделать его более экологичным, более безопасным для окружающей среды и более качественным. Как бы Вы вкратце охарактеризовали это направление деятельности на примере Вашего сотрудничества с Китаем и некоторыми другими странами?

Президент Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал. А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия. Что касается наших приоритетов, то сейчас возобновляемые источники энергии стали для нас одним из главных приоритетов. В последние несколько месяцев мы подписали документы, которые обеспечат инвестиции для производства 22 ГВт возобновляемой энергии как на суше, так и на море. Это полностью изменит региональную экономическую конфигурацию, потому что мы знаем о процессе перехода на «зеленую» энергию, который происходит в Европе. В то же время Азербайджан является поставщиком нефти и природного газа. Теперь мы планируем поставлять «зеленую» энергию, в том числе «зеленый» водород, который будет производиться на морских ветряных электростанциях. Как я отметил, мы уже подписали предварительные документы, и , конечно, в будущем будут подписаны и сами соглашения. Все это действительно имеет очень большой потенциал не только для нашей страны, но и для всего региона. Нам также необходимо инвестировать в строительство линий электропередач, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам не нужно столько энергии для себя.

Корреспондент: Слушая ваше интервью в течение последних 10 минут, я много раз услышала слова «делаем», «сделали», «добились». Это очень впечатляет, так как в наши дни очень много болтовни. А ценятся в основном конкретные действия. Я помню, что за последние несколько встреч в рамках Всемирного экономического форума, Вы однажды достаточно любезно приняли предложение принять участие в панельной дискуссии, которую я модерировала. Тогда мы провели несколько глубинных интервью. Помню, что Вы были очень конструктивны. Вы хотите быть на переднем плане, рассказывая людям насколько Ваша страна готова [к сотрудничеству]. Мне всегда было интересно, что нужно для того, чтобы быть достаточно смелым и отважным, чтобы давать обещание, а затем, что еще более важно, иметь мужество выполнить их.

Президент Ильхам Алиев: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что никогда не даю обещаний, которые не смогу выполнить.

Корреспондент: Хотите сказать, что я задаю правильный вопрос?

Президент Ильхам Алиев: Да, безусловно. Никогда в своей политической жизни я не давал обещаний, которых потом не выполнял. Все обещания, которые я давал, были выполнены. Другое дело, что я не даю их много, так как предпочитаю демонстрировать результаты. И вы абсолютно правы, говоря, что сейчас можно услышать много разговоров, много заявлений, анонсов, которые потом полностью исчезают. А те, кто делает такие заявления, дает такие обещания, либо забывают про них, либо притворяются, что забыли.

Корреспондент: Тоже исчезают.

Президент Ильхам Алиев: Да, именно. Мы были свидетелями многих политических или избирательных кампаний, основанных на ложных обещаниях. Но это не привело к успеху. Успех был лишь кратковременным. Потому что народ все очень хорошо понимает и помнит. Если вы не выполняете свои обещания, он вас не поддержит. Поэтому я всегда предпочитаю демонстрировать то, что сделано, а также всегда советуюсь с людьми о наших планах. У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом.

Корреспондент: Позвольте полюбопытствовать, с кем же Вы советуетесь?

Президент Ильхам Алиев: Каждый год я совершаю примерно тридцать-сорок поездок в регионы и узнаю о проблемах людей, о том, что их волнует, что нужно исправить, что нужно сделать. Это часть глобального проекта, такого же, как энергетическая безопасность, транспорт. Нужно знать о повседневной жизни людей, о том, что необходимо для обеспечения лучших жизненных условий и как их обеспечить. И для этого есть множество инструментов. Прежде всего нужно вести себя с народом порядочно, и тогда он поддержит вас и будет вам доверять. Таким образом , что касается программ ,инициированных нами, то все они были реализованы. Никто в Азербайджане не может сказать и доказать, что когда-то была принята программа, которая потом осталась нереализованной.

Корреспондент: Сказать — легко, доказать — трудно.

Президент Ильхам Алиев: Да, да. Так что я несу ответственность за каждое слово, сказанное мною за время своего пребывания на посту президента почти двадцать лет. И одним из величайших достижений нашего народа стало освобождение оккупированных территорий два года назад. Это поистине историческое достижение. Возможно, самое важное историческое достижение.

Корреспондент: Господин президент, поговорим об энергетическом кризисе. Одной из важнейших тем, обсуждаемых на Всемирном экономическом форуме в этом году, является энергетический кризис. С началом энергетического кризиса Азербайджан ведет стратегическую работу с другими странами. Я уверена, что Азербайджан будет играть решающую роль в решении проблем глобального масштаба. Расскажите, пожалуйста, о том, как Вам стратегически удалось выдвинуть эти идеи, собрать вместе все заинтересованные стороны, как говорят на Всемирном экономическом форуме, и сделать всё это столь короткий срок? Хотелось бы также услышать, каким Вы видите дальнейшее развитие нынешнего энергетического кризиса?

Президент Ильхам Алиев: Что касается наших инициатив и достижений в этой сфере, то, прежде всего, в начале нашего пути к энергетической безопасности необходимо создать хороший инвестиционный климат и суметь привлечь многомиллиардные инвестиции в нефтегазовую промышленность, даже не имея дополнительных инструментов. Мы привлекли первые инвестиции, когда у нас еще не было трубопроводов. Они появились позже. А чтобы построить эти трубопроводы, надо было договариваться с транзитерами — с нашими соседями. То есть нам надо было создать беспроигрышную ситуацию, оставаясь справедливыми, продолжая сотрудничество и поддерживая друг друга. Я всегда говорил, что в нашей энергетической политике Азербайджан будет поддерживать баланс между производителями, транзитерами и потребителями. Если баланса нет, то ничего не получится. Каждая сторона энергетического процесса должна получать свою долю прибыли, конечно, в зависимости от своего вклада. Это должно быть справедливо, и мы всегда были справедливы. Два года назад мы завершили строительство Южного газового коридора от Баку до Южной Европы длиной 3500 километров. Часть маршрута проходит по дну моря, другая часть — по высокогорной местности. Это технически очень сложный и очень дорогостоящий проект, охватывающий 7 стран. В этот проект внесли свой вклад более 10 компаний, ведущие финансовые институты — Всемирный банк, ЕБРР, Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (AIIB), Европейский инвестиционный банк (EIB) и АБР — все пять ведущих финансовых институтов. Нам удалось создать командную работу. Вот как все получилось. И когда все эти инфраструктурные проекты были реализованы, наш газ стал востребован еще больше, чем ранее. В Европе же не хватает газа, а наш газопровод в Европу — это один из элементов нашего вклада в энергетическую безопасность. В прошлом году мы подписали документ с Европейской комиссией об увеличении в два раза экспорта газа на европейский рынок. И мы достигнем этой цели в течение пяти лет. Это выполнимо, хотя и будет нелегко. Да, Азербайджан не очень крупный поставщик природного газа, но у нас есть свой рынок в Восточной и Южной Европе. И чем больше газа мы будем добывать в будущем, тем больше будем расширять географию поставок.

Корреспондент: Вы говорите, что готовы? То есть будет такой шанс?

Президент Ильхам Алиев: Да, точно.

Корреспондент: Нынешний Всемирный экономический форум проводится под лозунгом «Сотрудничество в раздробленном мире». Причина, по которой было выбрано именно такое название, заключается в том, что в современном мире стало трудно сотрудничать. Будучи лидером своей страны, которая теперь играет конструктивную роль в противостоянии мировым вызовам, какое значение для Вас имеет сотрудничество?

Президент Ильхам Алиев: Думаю, что амбиции разных стран, своего рода борьба за так называемое лидерство либо в регионе, либо в мире и неправильная оценка собственного потенциала, недооценка своих визави или оппонентов ведет к недоверию, к напряженности и войнам. Наша политика всегда была основана на сотрудничестве в подлинном смысле этого слова, ибо мы твердо верим, что залогом успеха является только сотрудничество. Чем больше вы отдаете, чем больше вы помогаете, тем больше вы получите. Именно так устроен мир, если можно так сказать.

Корреспондент: Всё как в жизни.

Президент Ильхам Алиев: Да, именно так, как в жизни. Политика и жизнь очень схожи, потому что политику делают люди. Отвечая на Ваш вопрос, хотел бы в качестве примера обратить ваше внимание на наши усилия на посту действующего председателя Движения неприсоединения. Азербайджан председательствует в этой организации уже четвертый год. Мы были избраны единогласным решением участников организации и также единогласно было принято решение о продлении наших полномочий еще на один год до конца этого года. За этот период мы реально продемонстрировали наше желание сделать голос нашего Движения услышанным. Мы хотим, чтобы Движение неприсоединения заняло свое место на мировой арене на фоне очевидной поляризации крупных держав. Существующий разрыв между интересами этих держав вряд ли уменьшится. Поэтому Движение неприсоединения, которое фактически было создано как альтернатива, но потом в определенной степени утратило свой потенциал, сейчас имеет большой потенциал. У наших стран более или менее одинаковое прошлое, одинаковые проблемы. Большинство из них были колонизированы, и они знают, что такое выйти из-под контроля других держав. Во время пандемии мы оказали добровольную медицинскую, гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам. Мы делали это не для того, чтобы получить какие-то выгоды, а просто потому, что мы думали, что если у нас есть такая возможность, то мы должны это сделать. Было время, когда мы сами нуждались в помощи в начале 1990-х годов. Тогда Азербайджан был бедной страной со множеством социальных проблем. Так что мы знаем, что такое быть бедным. Поэтому мы должны помочь. И если будет доминировать эта идеология или философия, то мир станет намного безопаснее. Замечу, что основные проблемы, с которыми сейчас сталкивается мир, не имеют легитимной базы. Всё строится на предположениях, амбициях, борьбе за так называемое виртуальное лидерство.

Корреспондент: Мне понравилось, как вы это сформулировали.

Президент Ильхам Алиев: Такое лидерство невозможно измерить, оно виртуально. Его могут создать СМИ, которые находятся под вашим же контролем, его могут создать НПО, которые вы контролируете, но вы не можете доказать своё лидерство в так называемом соревновании. Поэтому пусть те, кто этим занимается, сложат своё оружие. Пусть они сосредоточатся на нуждах человечества, на бедности, на недоедании, на том, что многие страны не имеют доступа к питьевой воде, электричеству. Это фундаментальные проблемы мира.

Корреспондент: Насущные проблемы. Ваши слова напомнили мне о действиях китайской стороны, которая предлагает сообщество общего будущего. Все мы люди и у всех нас есть базовые потребности. И мы знаем, кто хорошо к нам относится, кто наши друзья и с кем мы можем идти вместе в долгосрочной перспективе.

Президент Ильхам Алиев: Именно так. Я могу искренне сказать вам, что международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене в отношении поддержки и сотрудничества. Вы делаете это в глобальном масштабе, а мы, может быть, — больше в региональном, но мы следуем той же философии, и у нас получается. К примеру, Китай — одна из самых успешных стран в мире, ведущая экономика мира. Вы добились этого благодаря собственным усилиям и мудрости ваших людей, лидерству и нацеленности на результат.

Корреспондент: Мой последний вопрос, господин президент. Прямо сейчас на Всемирном экономическом форуме выступает вице-премьер Китая Лю Хэ. Он говорил о твердой, непоколебимой приверженности Китая делу экономического развития, а также о реформах и открытии Китая для более высокого уровня взаимодействия, более высокого качества сотрудничества с остальным миром. Я знаю, что вы часто общаетесь с китайскими лидерами. Как Вы оцениваете обязательства китайской стороны и, как Вы думаете, какие действия она ждет от вашей стороны?

Президент Ильхам Алиев: То, что Вы спрашиваете, очень важно. Вы лучше знаете, что китайская экономика это не только экономика Вашей страны. Китайская экономика влияет на мировую экономику. Многие прогнозы некоторых аналитических институтов основаны на прогнозах того, как будет развиваться китайская экономика, какой будет рост, какая будет процентная ставка. Все эти вопросы входят в зону ответственности Китая, и ваше правительство полностью осознает свою глобальную ответственность. Поэтому заявление, сделанное высокопоставленным китайским правительственным чиновником здесь, в Давосе, — это очень хороший сигнал для мировой экономики. Думаю, рост Китая очень важен для всех стран, включая нашу страну. Китай демонстрирует рост в течение многих десятилетий. Мы желаем вам успеха, потому что, как Ваши друзья и как часть мирового сообщества, мы хотим, чтобы все Ваши планы были реализованы. Поскольку многие страны и мировая экономика в очень серьезной степени зависят от ваших экономических показателей.

Корреспондент: Вы очень скромны, господин президент. Поздравляю вас с достижениями Вашей страны под Вашим руководством. Господин президент, по китайскому лунному календарю наступающий год считается Годом Кролика. Мы будем отмечать его всего через несколько дней. Могу попросить Вас, господин президент, передать свои поздравления нашим телезрителям в Китае?

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно!

Корреспондент: Это нормально?

Президент Ильхам Алиев: Конечно!

Корреспондент: Можете посмотреть в эту камеру и сказать, что по китайскому лунному календарю сегодня в стране наступил новый год.

Президент Ильхам Алиев: Новый год по лунному календарю? И когда?

Корреспондент: Это будет Год Кролика.

Президент Ильхам Алиев: Год Кролика, понятно.

Корреспондент: Все происходит очень быстро. Очень мило, да? Заканчивается Всемирный экономический форум и сразу после него начинается Новый год по лунному календарю.

Президент Ильхам Алиев: Через несколько дней.

Корреспондент: Да, на этой неделе. Да. Вы хотели бы что-нибудь сказать?

Президент Ильхам Алиев: Да, хорошо, пожалуйста. Я хочу поздравить наших китайских друзей с китайским Новым годом и пожелать всему народу Китая мира, процветания, успехов. Мы, в Азербайджане, являемся вашими друзьями и хорошими партнерами. На протяжении многих лет мы выстроили очень хорошие отношения. Мы очень любим вашу страну и очень рады, что все больше азербайджанцев посещают Китай, и все больше китайцев посещают Азербайджан. Контакты между людьми очень важны для установления более тесных политических отношений. Я уверен, что Китай будет и дальше добиваться успехов в своем экономическом и социальном развитии, и объединяющий нас Средний коридор будет успешно реализован. С Новым годом!

Корреспондент: Большое спасибо за столь щедрые напутствия! Спасибо!

Президент Ильхам Алиев: Было приятно!

Корреспондент: Надеюсь, вы скоро посетите Китай, потому что в Год Кролика все движутся быстрее.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.