Подразделения ВСУ к концу 16 января, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута. Контроль над Соледаром перешел к российским войскам и наемникам из ЧВК Вагнера. Об этом говорится в новом обзоре минобороны Великобритании.

Снимки, имеющиеся в распоряжении британской разведки, показывают, что с начала января юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от сил РФ на окраинах этого города, указывается в обзоре. Между тем Киев по-прежнему не делал никаких официальных заявлений о сдаче Соледара.