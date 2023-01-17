«Медуза», один из рупоров российской либеральной тусовки, в очередной раз отличилась. Сей портал публикует новость под крикливым заголовком: «Армения обвинила Азербайджан в перекрытии поставок газа в Нагорный Карабах».

Далее цитируем сообщение дословно, с сохранением орфографии и пунктуации: «Советник государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян заявил, что Азербайджан остановил подачу газа в регион». После чего поясняет: «Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией — уже больше месяца заблокирован. За это время в регионе образовался дефицит продуктов питания и лекарств. Согласно сообщениям армянских СМИ, Азербайджан уже перекрывал подачу газа, однако позже возобновил ее. В январе 2023 года также было нарушено энергоснабжение Нагорного Карабаха — из-за повреждения единственной линии электропередачи, связывающей регион с Арменией».

Количеству «ляпов» в коротенькой новости остается только удивляться. О том, что через пикет азербайджанских экологов свободно проехали за время пикета более четырёхсот автомобилей, ни слова. О том, что участники пикета протестуют против разграбления азербайджанских рудников, тоже.

Точно так же вынуждены напомнить, что в Ханкенди газ подаётся из Армении, и если кто-то его и перекрыл, то этот «кто-то» находится в Ереване. Наконец, в который уже раз напомним школьную физику и географию: зимой в горах холодно, давление газа в трубах падает, и перебои с газоснабжением вполне ожидаемы.

Но самое главное, «Медуза» позволила себе прямой выпад против территориальной целостности Азербайджана,

Напомним: о том, что зловредный Азербайджан перекрыл Лачинскую дорогу, заявляет Месроп Аракела, «советник госминистра» так называемой «НКР», по поводу которой «Медуза» даже замечает, что эта «республика» непризнанная. Формально еще можно спрятаться за рассуждения, что за слова, точнее, бредни Мовсеса Аракеляна журналисты не отвечают, и даже воздержаться от рассуждений о тонкостях выбора ньюсмейкеров. Но заголовок — это уже редакционное творчество. Так откуда в этом заголовке взялась Армения? «Медуза» в своей редакционной политике уже реализовала «миацум»? И считает Карабах частью Армении? Или вообще живет по принципу «Если там живут армяне, значит, это Армения»? Но если так, то как скоро мы увидим заголовок «В Армении завершается уборка озимых», где речь пойдет о Краснодарском крае?

А если серьезно, то здесь не получится даже гадать, что это было — небрежность или осознанная редакционная политика. В небрежность, по совести говоря, не верится. «Ошибиться» можно, кому принадлежит, к примеру, риф Беверидж, который управляется королевством Тонга, а на него претендует ассоциированное с Новой Зеландией государство Ниуэ. Но Карабах — это слишком известный и обсуждаемый вопрос, чтобы «Медуза» была не в курсе.

А значит, в скандальном заголовке в очередной раз проявилась позиция либеральных кругов России и их реальное отношение к признанным границам новых независимых государств. И так как речь идет о территориальной целостности государства, и реакция, и ответ должны быть соответствующими.

И да, неважно, это «Медуза» или РИА «Новости».

Отдел политики Minval.az