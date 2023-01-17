Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности внештатного советника ОП Украины.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он на своей странице в соцсети, приложив фото заявления.

Арестович ранее заявил, что дом в Днепре был разрушен в результате работы украинских систем ПВО, сбивших российскую ракету. Позже он принес извинение за это заявление.

Pанее с предложением наказать советника Зеленского выступили сразу несколько политиков. Мэр Днепра Борис Филатов предложил СБУ заняться Арестовичем, а депутат Рады Алексей Гончаренко объявил сбор подписей за его увольнение.