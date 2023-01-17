Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с должности внештатного советника ОП Украины.
«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он на своей странице в соцсети, приложив фото заявления.
Арестович ранее заявил, что дом в Днепре был разрушен в результате работы украинских систем ПВО, сбивших российскую ракету. Позже он принес извинение за это заявление.
Pанее с предложением наказать советника Зеленского выступили сразу несколько политиков. Мэр Днепра Борис Филатов предложил СБУ заняться Арестовичем, а депутат Рады Алексей Гончаренко объявил сбор подписей за его увольнение.
Арестович ошибся называя Стамбул Константинополем.Теперь ошибся с Украиной.Явно много ошибок для советника.
Жаль Арестовича. Ошибки делают все. Надо вовремя их исправлять. Еще хотелось бы отметить, что Арестович — бескорыстный друг Азербайджана. Его аналитика во время 44-дневной войны вдохновляла нас.