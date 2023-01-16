Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Участники мирной акции и на 36-й день проявляют высокую активность, призывая мировое сообщество к защите окружающей среды.

Экоактивисты и молодые волонтеры неизменно продолжают озвучивать лозунги, выражая справедливое недовольство азербайджанского общества, требуют положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Как и с первого дня акции, каких-либо помех для свободного передвижения по дороге, проходящей через территорию, где собрались активисты, нет. Дорога полностью открыта для автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

В целом за сегодняшний день по дороге Ханкенди-Лачин в обоих направлениях продолжили движение 32 машины, принадлежащие российским миротворцам.

Хотя температура воздуха на территории достигает 13 градусов мороза, участники акции находятся в прекрасном расположении духа. Их требования остаются неизменными. Демонстранты продолжают скандировать лозунги «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».