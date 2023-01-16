Провокации террористов YPG в Стокгольме, наносят ущерб турецко-шведским отношениям. Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг в понедельник в провинции Йозгат.

Турецкий министр напомнил о положениях трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. «Данный документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара совершенно справедливо ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний», — подчеркнул министр.

Он пояснил, что две скандинавские страны обязались оказывать Анкаре поддержку в сфере безопасности, в том числе, в вопросе борьбы с терроризмом, а также отменить ограничения в оборонной сфере. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.

«Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки, на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены», — сказал глава Минюста Турции.