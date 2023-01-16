Продолжается беспрепятственный проезд автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

С утра до настоящего времени созданы условия для беспрепятственного проезда 30 автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту.

В первую половину дня наблюдалось движение автомобилей РМК по дороге Ханкенди-Лачин с направления Ханкенди в направлении Лачина, а во второй половине дня — с направления Лачина в направлении Ханкенди.

Участники акции отходили от дороги Ханкенди-Лачин и открывали коридор для проезда автомобилей.