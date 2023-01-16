В истории украинской войны —новая трагедия. Удар ракетой по жилому дому в Днепре унёс, по предварительным данным, жизни 35 человек, включая двоих детей. И не исключено, что количество погибших возрастёт. Информационную сферу всего мира (ну, может, за вычетом РФ) облетели жуткие кадры: и люди, кричавшие из-под развалин, и чудом уцелевшая девушка в разрушенной квартире…В Украине бизнесмен из Днепра уже назначил солидную награду за «деанонимизацию» российского военного летчика, запустившего ракету по жилому дому.

За почти что 11 месяцев войны в Украине подобных ударов по жилым домам было предостаточно. И погибших среди гражданского населения тоже. Наконец, украинские эксперты не зря советуют умножить трагедию Днепра на 600, чтобы представить себе, что происходило в Мариуполе.

Но есть еще одна сторона вопроса. Обстрел Днепра и недавние ракетные удары по Киеву с территории Беларуси произошли вскоре после того, как пост командующего российскими силами в Украине занял начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Здесь нужна небольшая ретроспектива. В октябре 2022 года командующим украинской группировки ВС РФ стал генерал Суровикин. Который свое «командование» начал с того, что приказал обстрелять ракетами Киев и другие крупные города Украины. В Киеве вновь остановили метро, которое начали использовать как бомбоубежище, мировые СМИ публиковали фотографии воронок от ракет на детских площадках и разрушенных жилых домов. Затем интенсивность обстрелов снизилась.

И теперь вновь возросла — уже под командованием Герасимова.

А это серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд. Напомним: у Герасимова была репутация думающего генерала, которую ему в немалой степени создал уже после начала украинской войны командующий ВСУ генерал Залужный. От начальника ГШ ВС РФ ждали новых тактических ходов на линии фронта.

Но, как оказалось, ничего нового с приходом Герасимова в тактике ВС РФ не появилось. ВСУ по-прежнему «перемалывают» российский личный состав в Соледаре, по поводу которого так и нет полной ясности, кто же его контролирует, генерал Конашенков рапортует об «освобождении» украинского города от украинской армии, но никаких принципиальных изменений в тактике российской армии по-прежнему нет. И вроде ли потому, что новому командующему нужно «осмотреться в отсеках». В конце концов, Герасимов прибыл на украинский фронт не с Дальнего Востока, а из Москвы, где имел всю информацию и где у него вряд ли была более важная оперативная задача. Но зато резко усилилась интенсивность обстрелов городов. Причем не критической инфраструктуры, а именно жилых домов. Военного смысла эти обстрелы, точно так же как и ракетные удары по Гяндже и обстрелы Барды и Тертера из РСЗО «Смерч», не имеют и иметь не могут. У них совершенно другая задача —«размягчить сопротивление» украинского народа, сделать цену войны непомерно высокой, создать «давление снизу» на официальный Киев в стиле «делайте что угодно, соглашайтесь на все, но только прекратите этот ад».

И уже не кажется случайным совпадением, что именно в эти же дни, синхронно с новой волной жестоких обстрелов, в газете «Известия» появилась статья небезызвестного Медведчука, того самого, которого меняли на защитников «Азовстали» — длинный пространный текст с рассуждениями о «холодной войне» и зловредном Западе, перемешанными с призывами обратить внимание на «другую Украину» и «партию мира». Ту самую «партию мира», которую в Украине иначе чем предателями сегодня не называют. Но, похоже, других «козырей в рукаве» у РФ просто нет — ну не Януковича же выводить на первый план?

Здесь, конечно, нужно вспомнить, как накануне и во время 44-дневной войны одни гранатовые структуры пытались развернуть в Азербайджане «народную дипломатию» на основе идеи «давайте мириться прямо сейчас, а вопрос границ и территорий оставим на потом». С тем же расчетом — сделать так, чтобы после очередной атаки Армении азербайджанская молодёжь просто не стала бы воевать. Но план провалился от слова «совсем». Очереди у военкоматов и ни одного случая дезертирства за все 44 дня войны говорят сами за себя. И когда этот план не сработал, начались обстрелы городов. Но и они не сработали. Как оказалось, Азербайджан просто перерос распиаренные «гибридные технологии» даже в исполнении РСЗО «Смерч» и ОТРК «Эльбрус».

А теперь становится понятным, что эти «гибридные технологии» не имеют шанс сработать и в сегодняшней Украине. Но Герасимову об этом, похоже, не доложили.

А.Шакур